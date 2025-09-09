Jovetic non ha dubbi: "Lotta a due per lo Scudetto"

Stevan Jovetic, ex attaccante dell'Inter, dopo la partita del Montenegro, persa 4-0 contro la Croazia, è intervenuto ai microfoni di FCInterNews.it, parlando così della sua condizione fisica, visto che un problema lo ha costretto a uscire anzitempo dal campo: "Sto bene, penso che non sia niente di grave. Dovrò fare l'esame. Riguardo alla partita, la Croazia è molto forte, ma nei primi 30-35 minuti ci siamo stati. Poi il rosso (a Bulatovic al 42', ndr) è stato esagerato, non doveva darlo, ha rovinato anche la partita. Sarebbe stata un po' più divertente, probabilmente vincevano uguale, ma...".

Sabato c'è Juventus-Inter, come la vede?

"L'Inter ha giocatori forti, adesso c'è pure il mio amico Kolarov lì. Sarà una bella partita, io do vantaggio all'Inter, ovviamente".

Cosa ne pensa del nostro campionato?

"Sta crescendo con i grandi campioni che stanno venendo di nuovo in Italia. Mi piace la Serie A, la seguo sempre con allegria".

Come si può ripartire dopo il ko per 5-0 in finale contro il PSG?

"È una sconfitta difficile, ma la finale si è giocata, bisogna vedere anche le cose positive. Ora tutto ovviamente è passato, c'è un nuovo allenatore e ci sarà una lotta tra Inter e Napoli per lo Scudetto".