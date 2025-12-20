Adeyemi viene sostituito e si infuria, il ds del Borussia: "Verrà multato"

vedi letture

Karim Adeyemi, ex obiettivo di mercato del Napoli, si è reso protagonista di un episodio spiacevole durante il match di Bundesliga del suo Borussia Dortmund contro il Monchengladbach: l'attaccante tedesco è stato sostituito al minuto 60 a seguito di una prestazione deludente, e la sua reazione è stata tutt'altro che pacata.

Adeyemi, furioso, ha cercato di andare direttamente negli spogliatoi ma il direttore sportivo del BVB Sebastian Kehl glielo ha impedito, per poi condannare fermamente ai microfoni di Sky DE la reazione del classe 2002: "Il cambio era stata totalmente giustificato, Karim non ha giocato una buona partita. Una reazione del genere non la vuole vedere l'allenatore, non la vuole vedere nessuno. Non è appropriata e Karim lo sa. Per questo riceverà una multa". Anche l'allenatore dei gialloneri Niko Kovac a fine partita ha rincarato la dose: "Oggi Adeyemi non è stato bravo, per questo la sostituzione è giustificata. Bisogna anche essere consapevoli dei propri errori".