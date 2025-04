Juan Jesus sincero: "Obiettivo Scudetto, ma qui è durissima: la Lazio ne ha presi 5!"

vedi letture

Protagonista della conferenza stampa post-partita, il difensore del Napoli Juan Jesus ha rimarcato a più riprese la difficoltà della sfida di Bologna. Di seguito alcuni passaggi: “Ovviamente giocare a Bologna è difficile, la Lazio ha preso cinque gol qui e Italiano le prepara bene. Abbiamo subito troppo nella ripresa. Siamo soddisfatti del pareggio, anche per come è andata la partita perché nel primo tempo abbiamo giocato noi e risultato è giusto. Siamo li, e proveremo fino all’ultimo ad attaccare la vetta. Il nostro obiettivo resta quello di arrivare primi, non mi nascondo: sono tre punti di distanza e pensiamo subito all'Empoli in casa per fare i tre punti”.

Sulle difficoltà del secondo tempo: “Nel primo tempo abbiamo creato e avuto diverse occasioni per fare due o tre a zero e loro niente. Dobbiamo imparare a sfruttare meglio le occasioni per chiudere le gare. Poi nel secondo tempo il Bologna ha cambiato le pressioni, se avete visto, hanno cambiato a tre, Orsolini su Olivera e Ndoye su Di Lorenzo e non avevamo più spazio, ci prendevano in modo diverso e devi cambiare l'uscita. E noi abbiamo perso un po’ le misure. Un pareggio qui però è come se fosse una vittoria. Il Bologna è fortissimo, non ha un nome come la Juventus o Milan che ha una grande storia, ma sta facendo un campionato assurdo. Sono forti. Abbiamo giocato un grande gara ed il calcio è questo. Ne ha fatti 5 pure alla Lazio che gioca bene, è un avversario da rispettare".