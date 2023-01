Juve, Allegri: "Mai fatto un primo tempo così, chi non è in grado di lottare sta fuori!"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match casalingo contro il Monza perso per 0-2.





Oggi troppo lenti? " Siamo stati molto lenti e soprattutto non abbiamo reagito al gol annullato a loro. Bisogna rientrare nella stagione, perché dopo Napoli abbiamo fatto partite negative sul piano mentale. Nel secondo tempo oggi abbiamo avuto un atteggiamento diverso ".

L'effetto della penalizzazione si è fatto sentire più oggi che con l'Atalanta? " Con l'Atalanta è stata una partita particolare, ma io guardo solo i dati e in 3 partite abbiamo fatto 1 punto e subito 10 gol. Alcuni subiti in modo evitabile, come quelli di oggi. Al momento abbiamo 23 punti e dobbiamo essere consapevoli della classifica che abbiamo ".

Come si può spiegare una prova del genere? " Un primo tempo così non l'avevamo mai fatto, questo ci deve far riflettere. Bisogna essere tutti responsabili tutti della partita che abbiamo fatto ".

L'atteggiamento del secondo tempo è sostenibile?

"Magari non per 90 minuti, ma neanche farsi infilare come abbiamo fatto noi. Bisogna lavorare, perché al momento ci infilano troppo facilmente".

Quanto incidono i fattori esterni?

"Noi dobbiamo pensare a lavorare sul campo. Chi non è in grado, è normale che stia fuori. Abbiamo la Coppa Italia e 23 punti in classifica, che al momento è quella reale. Riprendiamo da domani con rabbia e cattiveria, perché abbiamo una partita da dentro o fuori e poi il campionato".

Coppa Italia ora ancora più importante?

"Tutte sono importanti. In 3 partite abbiamo subito 10 gol e queste cose non devono più accadere".

Come sta Milik?

"Aveva qualcosa al flessore. Vlahovic sta bene e Kean, che oggi ha fatto male come tutti, può fare comodo per le sue caratteristiche".

Quanto è arrabbiato?

"Sono arrabbiato per aver perso in casa, contro una buona squadra ma agevolata da noi. Non possiamo prendere gol con questa facilità".