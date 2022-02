Juve, Allegri: "Scudetto? Con rispetto per Milan e Napoli, ma vincerà l'Inter!"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato ai microfoni di Dazn il pari dei bianconeri contro l'Atalanta: "Abbiamo sbagliato molto in fase realizzativa, nell'ultimo passaggio. Qualche minuto di terrore per alcune palle perse in cui loro sono ripartiti ma De Ligt si è immolato due volte. Secondo tempo buono come il primo, paradossalmente su una palla nostra abbiamo perso un passaggio, sono ripartiti ed è stato bravo Malinovskyi. Va detto che la squadra ci ha creduto fino alla fine ed è stato bravo Danilo a segnare".

Corsa scudetto ufficialmente terminata?

"Era ufficiale anche prima, son troppi i punti da recuperare su tre squadre. Devi sempre vincere, è impossibile. Dobbiamo pensare al quarto posto e a migliorare le prestazioni. Ad esempio quando la palla è buona per far gol devi avere un'attenzione e una precisione per far sì che l'azione si tramuti in gol".

Vincono i campionati i migliori attacchi o le migliori difese?

"Io credo che in testa ci sia il miglior attacco e la seconda miglior difesa. Ad eccezione della Juve di Sarri che aveva subito credo 45 gol vince sempre la miglior difesa".

Chi vince il campionato?

"L'ho detto da settembre, per me vince l'Inter. Con tutto rispetto per Milan e Napoli, ma ieri è stato un passaggio importante dell'Inter"

Inter superiore alla Juventus?

"In questo momento sì, noi abbiamo perso troppi punti all'andata. Avessimo 4 punti in più ci divertiremmo".