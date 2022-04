Juve, Allegri sullo scudetto: "Siamo tagliati fuori. Inter favorita su Napoli e Milan per il calendario"

"Ora abbiamo sette partite per fare più punti possibili perché adesso c'è la Roma dietro".

L'analisi di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro l'Inter. "Abbiamo fatto una bella partita, una buona prestazione ed è stata una bella Juventus. Questa squadra ha margini di miglioramento, abbiamo verticalizzato di più giocando una buona partita a livello tecnico. Finalmente si può dire che la Juventus è tagliato fuori dalla corsa Scudetto, dobbiamo cercare di fare più punti possibili per mantenere il quarto posto".

C'è margine di miglioramento per questa squadra?

"Ci sono margini, mi è piaciuta di più la squadra con le verticalizzazioni di Zakaria e Rabiot. Ci sono tutti i presupposti per lottare per vincere il campionato il prossimo anno. Ora abbiamo sette partite per fare più punti possibili perché adesso c'è la Roma dietro".

I giocatori più giovani non hanno deluso oggi.

"Quest'anno siamo partiti male purtroppo, nei match decisivi siamo stati condannati dall'episodio. Tanti ragazzi sono cresciuti, siamo diventati una squadra importante che ha ancora bisogno di migliorare. Dobbiamo lavorare su questo".

Ci sarà un bel mercato?

"Dovremmo vederci con la società come facciamo sempre, oggi non era il momento giusto perché eravamo abbastanza presi dalla partita. Ieri sera riguardavo la partita di Champions e anche quella ha dell'incredibile, volevo vedere se i giudizi che erano stati dati erano giusti invece non li indovinano nemmeno per sbaglio. Avevamo fatto una bella partita e quindi bisogna stare solamente zitti".

Quando ha deciso di mettere dentro quelli con più tecnica?

"Lo avevo già deciso da inizio settimana, avevo soltanto un dubbio a metà campo. Rabiot ha fatto una partita straordinaria, è stato sempre criticato e bisogna fargli i complimenti. Zakaria ha fatto una buona partita, è un giocatore lineare e che in ogni partita ha un'occasione per far gol".

La sua favorita per lo Scudetto è sempre l'Inter?

"Basta vedere il calendario, hanno un calendario più semplice rispetto a Milan e Napoli. Dopo la partita di stasera sono i favoriti".