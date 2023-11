Juve, Allegri: "Un orgoglio essere a -2 dall'Inter, ma guardiamo dietro..."

Riuscireste a fare corsa di testa da primi della classe? È questa una delle domande a cui il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha risposto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Riuscireste a fare corsa di testa da primi della classe? È questa una delle domande a cui il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha risposto in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo di campionato contro il Monza: "Non è guardare l'Inter, ma la quinta. Non ci dobbiamo far rincorrere ma scappare, non possiamo farlo in una partita. Il campionato è una crociera, non una gara di velocità. Bisogna essere bravi a tenere mentalmente. Essere a - 2 dall'Inter è motivo d'orgoglio, ma guardiamo dietro, nel calcio le cose cambiano velocemente. Il migliorare, non il mantenere, è una cosa molto importante e va fatta tutti i giorni".

Che Juventus dovrà essere domani rispetto allo scorso anno?

"La Juventus delle prime 13 giornate. Noi non possiamo permetterci di sottovalutare nessuna squadra, dobbiamo rispettare tutti, dobbiamo fare prestazioni di squadra indipendentemente da come è andata la partita di domenica".