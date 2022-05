Juve, Bonucci: "Scudetto? C'è rammarico, bastavano 3 o 4 punti in più per essere in alto"

"Quando scendi in campo con questa maglia scendi in campo sempre per i massimi obiettivi".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il 2-1 sul Venezia, arrivato grazie ad una sua doppietta.

Quinto gol in campionato: tutti segnati con la fascia di capitano.

"Quando indosso la fascia, mi scatta qualcosa in più. Quando l'ho indossata quest'anno, ho cercato sempre di essere da esempio".

Più rammarico per non essere a lottare per lo scudetto o gioia per un passo in più rispetto allo scorso anno?

"Quando scendi in campo con questa maglia scendi in campo sempre per i massimi obiettivi. Ci siamo complicati un po' la vita perché bastavano 3 o 4 punti in più per essere in alto, ma ci servirà da lezione per il futuro".