Juve-Cagliari, la moviola di Marelli: "Giusti i due rigori e rosso a Conceicao. Manca giallo a Gatti"

Due rigori e un cartellino rosso: Juventus-Cagliari, finita 1-1, è stata caratterizzata anche dai tanti episodi arbitrali.

Due rigori e un cartellino rosso: Juventus-Cagliari, finita 1-1, è stata caratterizzata anche dai tanti episodi arbitrali. Li ha analizzati, sulle frequenze di Dazn, Luca Marelli. Si parte dai due calci di rigore: "È una gara di cui si discuterà molto, il primo rigore viene assegnato per un tocco di mani da parte di Luperto su corner dalla sinistra. Il tocco c'è: il braccio è scoordinato rispetto al corpo, c'è un tocco con la punta delle dita. Secondo le linee interpretative, questo è calcio di rigore. Poi sulla filosofia del gioco possiamo discutere molto a lungo, detto questo la decisione di richiamare a OFR è corretta: Il braccio porta la figura ad occupare un volume c'è e il tocco c'è. È un rigore che deve essere assegnato, non che può essere assegnato.

Il secondo rigore viene assegnato per un contatto fra Douglas Luiz e Piccoli. Quest'ultimo anticipa il giocatore della Juventus, il cui movimento si chiude a contatto con Piccoli. Il contatto non è granché e possiamo discutere molto sull'OFR, perché possiamo considerarlo un episodio da campo: detto questo, una volta che viene rivisto fatico a immaginare perché non possa essere assegnato calcio di rigore".

L'analisi si sposta poi sul secondo giallo, per simulazione, a Francisco Conceiçao: "La prima ammonizione è chiara, è un'imprudenza ed è corretta. Il secondo giallo è per simulazione: ricordiamo che si tratta di un tentativo di trarre in inganno l'arbitro per ottenere un vantaggio, un calcio di rigore. In questo caso, semplicemente Obert appoggia una mano sulla spalla di Conceiòao: non può provocare la caduta. Io sono molto severo, questi episodi vanno sempre puniti col cartellino giallo, dato che vanno a tentare di ottenere qualcosa a cui non si avrebbe diritto".

Ultimo episodio, lo scontro tra Gatti e Augello a inizio gara: "Non ci sarebbero stati gli estremi per il cartellino rosso, non c'è vigoria sproporzionata e il punto di contatto non è superiore alla caviglia. Ci dovrebbe essere stato il cartellino giallo per Gatti e la punizione per il Cagliari: è un errore di Marinelli che non si è accorto".