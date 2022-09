Juve, il vice Landucci accusa Izzo sul rosso: “Lo conosciamo tutti, usa tattiche”

Marco Landucci, vice allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il clamoroso ko contro il Monza.

Marco Landucci, vice allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il clamoroso ko contro il Monza: "Bisogna fare meglio, sicuramente. L'espulsione ha condizionato la partita, Angel è stato tartassato. Izzo lo conosciamo, usa queste tattiche, lui ha reagito ma mi dicono sia stata giusta. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche palla per far gol, ma ora c'è poco da chiacchierare, servono i fatti. Bisogna far meglio, sicuramente. Forse stiamo accusando ancora la sconfitta di mercoledì che è stata una brutta botta".