Juve, Jorge Mendes sul futuro di CR7: "No allo Sporting, ha altri piani per il futuro"

"Al momento i piani per il futuro di Cristiano Ronaldo non passano dal Portogallo". Jorge Mendes, agente dell'attaccante della Juventus, fa chiarezza in un'intervista rilasciata al quotidiano Record sul futuro del suo assistito. "Cristiano è orgoglioso del titolo conquistato dallo Sporting, come ha pubblicamente dimostrato - sottolinea Mendes - ma al momento il Portogallo non è nei suoi piani".

La possibilità di un ritorno di Cristiano Ronaldo allo Sporting aveva preso piede dopo le recenti dichiarazioni della mamma di CR7, la signora Dolores Aveiro, che si augurava un lieto fine. "Gli parlerò e proverò a convincerlo a tornare l'anno prossimo allo stadio Alvalade e vestire i colori dello Sporting", aveva detto alle telecamere della televisione portoghese TVI 24. Il futuro del fuoriclasse classe '85 - fresco di centesimo gol con la maglia della Juventus - del resto è ancora tutto da scrivere e molto dipenderà dal finale di stagione. Il suo contratto in bianconero scadrà a giugno 2022, e con la qualificazione in Champions League una sua permanenza a Torino sarebbe quantomeno l'opzione più accreditata.