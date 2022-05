Juve ko ancora con 0 tiri in porta, Allegri: "Serve il mercato per sistemare squadra"

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, commenta così a DAZN la sconfitta in casa della Fiorentina

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, commenta così a DAZN la sconfitta in casa della Fiorentina: "Normale che in questo momento si comincino a mettere dei nomi, ora però abbiamo finito la nostra stagione. Abbiamo sbagliato diverse situazioni negli ultimi 30 metri ma venivamo da una settimana un po' particolare".

Su cosa lavorerà in estate?

"Voglio vedere che giocatori avrò a disposizione: la base c'è, dobbiamo sistemarla nel miglior modo possibile".

Vlahovic più da attacco a tre o a due?

"Ad ora è più da tre ma deve imparare a giocare anche a due. La prossima annata però, sono convinto, sarà importante e saprà dimostrare le qualità che ha. Per capire cosa potremo metter dentro, ci sarà da capire il mercato".

Una battuta su Pogba?

"Non so, sento fare tanti nomi da parte vostra (giornalisti, ndr). Dobbiamo capire cosa fare, abbiamo molti giocatori in uscita: il mercato è difficile, ci vuole calma ed equilibrio per valutare bene quanto già abbiamo".

Chi vince lo Scudetto?

"Domani sarà bella, purtroppo non ci siamo noi. Dopo cinque anni è la prima volta e non sono molto contento... Il Milan non vince da quando c'ero io in panchina! Sarà comunque una giornata di passione, sono un po' invidioso. Ora dovremo lavorare per avvicinare chi è davanti e rubare loro i punti che ci distanziano".

Quanto è ampio il gap?

"In questo momento è tanto, a numeri sono 14 o 16 punti. Dopo la partita con l'Inter ci siamo fermati, facendo i punti necessari per arrivare quarti. E ci sono stati numerosi infortuni, è stata una stagione particolare, dobbiamo stare calmi e lucidi nelle valutazioni".