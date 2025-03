Juve, Kolo Muani frena l'entusiasmo: "Club mi ha aperto le porte, ma ho contratto col Psg"

"Parigi è un capitolo chiuso?": "Non lo definirei chiuso, visto che ho ancora un contratto con loro", spiega il classe 1998.

Kolo Muani apre alla permanenza alla Juventus ma allo stesso tempo non chiude ad un ritorno al Paris Saint-Germain, club proprietario del suo cartellino. A chiarirlo è lo stesso attaccante francese nella lunga intervista concessa a La Repubblica in cui risponde così alla domanda "Parigi è un capitolo chiuso?": "Non lo definirei chiuso, visto che ho ancora un contratto con loro", spiega il classe 1998.

La sua volontà è di restare alla Juventus?

"La mia volontà è di giocare e di divertirmi. Ma se le cose continuano così, perché no? La Juventus è il club che mi ha aperto le porte".

E sarà anche quello del futuro?

"È il club che mi ha aperto le porte".