Juve, l'ex presidente bacchetta Nedved: “Non è all’altezza di parlare a nome della società”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus.



TuttoNapoli.net

© foto di Filippo Gabutti

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus.

Allegri sta facendo bene nonostante i problemi

"Io apprezzo molto Allegri. In generale, per fare l'allenatore, ci vogliono gli attributi. Per fare l'allenatore della Juve ancora di più. E' una persona matura, ha la capacità di non voler fare polemica. Gli altri cercano sempre scuse inimmaginabili, lui è tranquillo e si lascia scivolare tutte le critiche addosso. Lo vedo tranquillo e in forma, ha un contratto di 4 anni. Teniamocelo e continuiamo con lui senza criticarlo sempre appena perde una partita. Che facciamo? Lo mandiamo via e gli paghiamo la buonuscita che sarebbe pesantissima? Lo dico sia da tifoso che da azionista"

Nedved ha aspramente criticato Allegri. Il suo pensiero?

"Non lo giudico positivamente. Io ricordo Nedved come uno dei più grandi giocatori mai visti, è stato bellissimo gestirlo. Credo che ricopra semplicemente una posizione sbagliata in dirigenza, perchè conosciamo il suo carattere. Evidentemente, il signor Agnelli, lo vuole tenere e se lo tenga. Non possiamo fare altro. Dovrebbe essere dirottato nell'area tecnica, anche se è noto che non gradisca Allegri. Di certo non è uno all’altezza di parlare a nome della Juve"