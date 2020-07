Juve, la teoria di Elkann: "Più difficili 10 scudetti di fila che vincere la Champions"

Il presidente e amministratore delegato di Exor, John Elkann, ha commentato lo storico traguardo dei nove Scudetti consecutivi della Juventus ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

«Alla lunga è uscita la cultura vincente. E quello che è successo negli ultimi 10 anni sotto la guida di Andrea non ha precedenti. Ricordo bene quando la Juve superò il record delle 5 vittorie consecutive che risaliva agli Anni ‘30, Andrea disse che era più difficile arrivare a 10 scudetti di fila che vincere la Champions. Quando lo disse sembrava qualcosa di assolutamente irraggiungibile, e invece siamo qui a ipotizzare la stella consecutiva. Questo è il merito della mentalità Juve, che significa anche non dare mai niente per scontato. Mai sedersi sugli allori, non mollare e non perdere mai la voglia di vincere».