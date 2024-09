Juve-Napoli, avv. Pisani: "Chiusura settore ospiti? Pronta class action per incostituzionalità del divieto!"

Si attende solo l'ufficialità ma sembra ormai certa la chiusura del settore ospiti dell'Allianz Stadium ai tifosi del Napoli residenti in Campania, anche se in possesso di Fidelity Card. Si accende così Juve-Napoli ma non per notizie di campo.

L'avvocato Angelo Pisani si è espresso sull'argomento: "Sarà un caso ma appena il Napoli inizia a vincere si organizza il clima antisportivo e inizia la stagione delle beffe dove in nome della violenza e assurde strategie che mortificano i valori dello sport si discriminano e danneggiano i tifosi veri.

Se il Casms chiuderà il settore ospiti ai tifosi del Napoli, una decisione inutile e surreale a meno di 24 ore dalla partita anche perché comunque tanti napoletani saranno allo stadio con esclusione illegittima di altri solo meno organizzati, organizzeremo anche “una class action” per denunciare la incostituzionalità del divieto e la resa dello Stato alla ipotetica violenza solo per residenti campani, richiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti da chi aveva organizzato viaggio per seguire la squadra del cuore. Non è possibile che a centinaia di persone perbene che hanno acquistato biglietti aerei e di treno, prenotato hotel, debba essere negato il diritto di accedere allo stadio per ‘sedicenti’ ma palesi inutili ragioni di sicurezza. Le persone danneggiate hanno diritto oltre le al rimborso di tutte le spese sostenute, non solo del biglietto d’ingresso allo stadio anche al risarcimento danni per la grave discriminazione e violenza subita dai padroni del calcio".