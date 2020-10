Juve-Napoli, come ribaltare la sentenza? Avv. Grassani: "Ecco i due grandi errori del Giudice"

Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, ha fatto il punto dopo la sentenza del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli, spiegando la posizione del club azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco uno stralcio importante dell'intervista alla radio ufficiale: "Dire che il Napoli solo alle 14:13 della domenica ha avuto chiaro il suo divieto a viaggiare e che dopo quell'ora non si sarebbe potuto organizzare la trasferta è sbagliato, sono due assunti completamente smentiti dai documenti. Già il sabato erano arrivati al Napoli documenti dalle ASL. I giocatori non potevano lasciare la quarantena. Il giudice Mastrandrea non ci può dire che il Napoli non aveva più intenzione di partire per Torino perché le carte dimostrano il contrario. Inoltre a quell'ora, se il provvedimento fosse stato positivo, il Napoli avrebbe potuto tranquillamente organizzare una trasferta, con la disponibilità della compagnia aerea che aveva pronto un aeromobile per noi e la possibilità di recuperare i giocatori e arrivare a Torino con 2-3 ore di anticipo".