Juve, Nedved: "Ronaldo? Resta assolutamente, anche Chiellini è in panchina"

La Juventus scende in campo a Udine, ma a tenere banco è l'assenza dai titolari di Cristiano Ronaldo. A chiarire la posizione del portoghese ci ha pensato Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ai microfoni di DAZN: "Non cerchiamo sensazionalismi dove non ce ne sono. E’ una scelta condivisa col giocatore, normale che la condizione non sia al top. Il mister sta cercando di mettere in campo i migliori, anche Chiellini che è campione d'Europa è rimasto fuori: è una scelta fatta per essere competitivi. Cristiano resta? Assolutamente sì”. In entrata, invece, siamo contenti come stiamo".

Sulla partita: "Abbiamo belle sensazioni, tecnico e staff hanno lavorato molto bene anche se la preparazione è durata solo 20 giorni. C’è entusiasmo e voglia di fare bene".