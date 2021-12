Juve, ora Allegri snobba Ronaldo: "Pallone d'Oro? Messi è il più forte al mondo tecnicamente"

Nel corso della conferenza stampa di ieri sera dopo la vittoria sulla Salernitana, Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione della sua Juventus, ma anche dato un giudizio sull'ultimo Pallone d'Oro, assegnato a Lionel Messi: "È stata una buona partita, comunque non era semplice perché diciamo che veniamo da un momento di confusione. C'era pressione e avevamo una banda di ragazzi in campo. Siamo stati bravi e abbiamo giocato una buona partita a livello tecnico, potevamo e dovevamo fare più gol questo sì. Potevamo accelerare e non giocare sempre allo stesso ritmo, ma siamo stati bravi a non perdere la lucidità quando c'è stato il palo della Salernitana".

Quella è stata la parte in cui avete sofferto di più.

"È stato un momento in cui hanno preso il sopravvento, hanno preso fiducia e hanno messo dei cross con giocatori strutturati. Siamo stati fortunati in quella situazione lì".

Il pallone girava più velocemente. Quanto è dipeso dal fatto di avere quei tre dietro Kean?

"Kulusevski ha fatto una buona partita, lo stesso Kean ha lavorato bene davanti. Sono contento di tutti, la palla ha girato veloce e secondo me bisogna migliorare quando arriva tra le linee per accelerare".

Il suo giudizio sul Pallone d'Oro?

"Hanno votato Messi, diciamo che è il giocatore più forte al mondo tecnicamente, poi i giudizi come li danno non lo so".

Ha trovato la Salernitana che si aspettava?

"Ha fatto la partita che doveva fare, con grande attenzione, l'ha tenuta sempre aperta. Hanno creato l'occasione del palo e siamo stati fortunati: in queste partite se non vai sul 2-0 non puoi stare tranquillo".