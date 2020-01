Juve, Pjanic non si fida del Napoli: "E' sempre il Napoli, resta forte ed avrà orgoglio"

Miralem Pjanic è però già focalizzato all’appuntamento di domenica sera, quando la Juventus scenderà in campo al San Paolo per affrontare il Napoli. Il centrocampista bianconero ha così parlato del match ai microfoni di Sky Sport: "Domenica ci aspetta un Napoli con grande orgoglio, e una partita di grandissimo livello. Il Napoli rimane sempre il Napoli. E’ una bella squadra, che viene da una grandissima partita in Coppa Italia e ha un allenatore preparato. Dovremo dare tutto per ottenere i tre punti.

"Il campionato è ancora lungo. Abbiamo perso punti contro squadre di secondo livello per cui niente è scontato. Siamo lì dove vogliamo essere ma ci sarà da combattere e mantenere la concentrazione alta. Speriamo di continuare così".