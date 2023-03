Juve, Rabiot: "Tocco di mano? Solo in Italia si alzano questi polveroni"

Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna di Tuttosport della sfida contro l'Inter appena trascorsa

In Francia si sarebbe alzato questo polverone per il tocco di mano? Direi proprio di no... In Italia ho capito che è sempre così, quando c’è qualcosa che può far discutere, se ne parla tanto e per tanto tempo. Da noi invece un po’ meno, ma lo capisco perché in Italia il calcio è vissuto quasi come una religione e quindi rappresenta una parte molto importante per la vita delle persone che lo seguono e sono tifosi. Per cui posso comprendere il motivo per cui da voi si parla così a lungo di tutto ciò che avviene sul terreno di gioco".