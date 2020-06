Juve, Sarri: "Napoli o Inter in finale? Basta esserci noi! Azzurri hanno uno svantaggio..."

Dopo il pareggio interno contro il Milan che è valso la finale di Coppa Italia, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Dopo tre mesi tornare in panchina è una bella sensazione anche se ci manca l'apporto del pubblico. Giocare le partite in queste condizioni non è semplice per nessuno. Sono rimasto soddisfatto di quanto fatto nei primi 30 minuti quando avevamo un dominio straordinario sulla partita. Poi siamo andati calando nei ritmi e nell'intensità mentali ma in questo momento le partite sono piene di rischi".

Chi vorresti trovare in finale? Napoli o Inter?

"L'importante in questo momento è che ci siamo andati noi. Domani sera c'è questa partita bellissima. Il Napoli si trova nella nostra situazione: all'andata ha giocato in uno stadio davanti a 50mila spettatori e il ritorno in uno stadio vuoto che è uno svantaggio. Vediamo la partita e ci prepariamo a tutte le eventualità".

Vedrà la partita o porterà fuori il cane?

"Vedremo Ciro, quello peloso, che serata che ha".