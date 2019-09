Juve, Sarri ricorda: "Con la Spal sapevo sarebbe stata difficile, lo fu anche quando ero a Napoli..."

L'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha analizzato la vittoria odierna contro la SPAL in zona mista. Questo quanto raccolto da TMW: "La squadra ci ha messo un po' a carburare, ma missione compiuta. Ottimo secondo tempo e nessuna occasione concessa agli avversari. Che la partita fosse difficile soprattutto all'inizio era scritto, per me era palese. Due anni fa affrontammo questa squadra a Napoli in un momento difficile per la SPAL, che venne a Napoli e fece una gara difensivamente straordinaria. Loro hanno fatto una buona partita la prima mezz'ora, noi un po' sotto ritmo, poi negli ultimi 15 minuti la sensazione che il gol fosse nell'aria ce l'avevo. E trovato il gol, con qualche spazio in più, abbiamo fatto bene e siamo diventati più fluidi e più spettacolari con i due attaccanti attivi e viva".