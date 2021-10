Juventus, Allegri accusa la squadra: "Nevrotici nel finale, siamo stati polli"

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN dopo il k.o. contro il Sassuolo.

Cosa succede alla Juve in certe partite?

“Abbiamo perso ordine dopo il pari. Certe partite se non le vinci non puoi perderle. Bisogna essere realisti e giocare in un altro modo, soprattutto contro squadre forte negli spazi come il Sassuolo”.

Questa sconfitta ridisegna gli obiettivi stagionali?

“Bisogna lavorare sugli errori che facciamo, nella gestione dei momenti delle partite. Il campionato è lungo e un punto a fine campionato può essere importante”.

Vi è mancato l’ultimo passaggio?

“Siamo mancati lì ma comunque abbiamo avuto diverse occasioni. Non deve capitare la gestione degli ultimi minuti, visto che l’inerzia era a nostro favore”.

C’è un misto tar stanchezza epoca lucidità.

“Credo più un fattore mentale, sapendo che non dobbiamo avere fretta. Abbiamo subito meno a Milano che oggi. Stasera siamo stati nevrotici dopo l’1-1”.

Le manca un centravanti?

“Morata a fine stagione avrà fatto gol importanti per vincere le partite”.

Oggi più sbavature difensive che nelle ultime gare.

“Bisogna essere più cinici, poi cambiano le partite. Il Sassuolo a campo aperto ha fatto bene e noi siamo stati dei polli”.