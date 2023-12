Juventus, Allegri dimentica il Napoli: "Monza l'unica che ci ha portato via 6 punti"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha rimosso la doppia sconfitta dell'anno scorso contro il Napoli: 5-1 al Maradona e 0-1 allo Stadium.

Che partita servirà col Monza imbattuto in casa? "Quella avversaria è anche l’unica squadra che l’anno scorso ci ha portato via 6 punti e a cui non abbiamo mai fatto un gol. Dobbiamo dare seguito al pareggio con l’Inter”.