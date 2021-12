Juventus, Allegri: "Le prime 4 meritano le posizioni che hanno, poi a fine anno vedremo"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato ai microfoni di DAZN il successo per 2-0 sul Genoa.

Cosa è successo con Morata?

“Ha preso l’ammonizione e ho deciso di toglierlo. Mi dispiace, perché aveva fatto una buona partita. E’ stato bello veder giocare lui come tutta la squadra”.

Tante palle gol create, ma il 2-0 è arrivato solo alla fine.

“Abbiamo voluto rafforzare la percentuale di occasioni create e non sfruttate. Su questo piano dobbiamo migliorare. Mi son divertito a vedere giocare la squadra, come a Salerno e in altre partite. A livello di percentuale di realizzazione possiamo solo migliorare e questo è un bel segnale".

Quanto manca a Bentancur per raggiungere il livello che si aspetta?

“E’ un giocatore che fa quantità e qualità insieme a Locatelli. E’ abituato a giocare un po’ troppo corto e deve migliorare nel lungo. Stasera è stato bravo, cercando più volte Morata e Kean”.

Oggi avete giocato con tre mancini sulla trequarti.

“Dybala ha fatto tanti gol venendo a rimorchi da dietro. Sono le sue caratteristiche. I tre dietro a Morata hanno libertà di muoversi e Bernardeschi parte esterno e viene dentro. Stasera era importante vincere aggredendo la partita, come abbiamo fatto”.

Vi sentite da zona Champions?

“Noi in questo momento siamo quinti insieme alla Fiorentina. Le prime 4 meritano le posizioni che hanno, poi a fine anno vedremo. Noi vogliamo ottenere il massimo, oggi era importante vincere e vedremo passo dopo passo cosa succede”.