Juventus, Allegri stoccata allo schietto Szczesny: "Dopo le partite bisognerebbe stare zitti"

"Io non so cos’ha detto Szczesny, magari non conoscendo bene l’italiano ha sbagliato dei termini".

“Quando si giocano le partite dopo la partita bisognerebbe stare zitti. A caldo si possono dire cose inesatte". Così Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha commentato le parole di Szczesny dopo la gara di Siviglia circa un atteggiamento troppo remissivo della squadra: "C’è una componente emotiva forte. La squadra a Siviglia ha fatto tutto nel migliore dei modi, potevamo evitare il gol ma sono cose che capitano. Andare a Siviglia e fare 6/7 palle gol non era semplice, siamo stati forse imprecisi”.

In seguito il tecnico della Juventus è tornato sull'argomento: "Non c’è da spiegare niente. Io non so cos’ha detto Szczesny, magari non conoscendo bene l’italiano ha sbagliato dei termini. Quella di Cuadrado era una battuta. Si poteva far meglio e si poteva far peggio. Quest’anno tra una partita e l’altra ci sono state delle situazioni in cui non siamo stati molto fortunati. Vediamo come finiamo in campionato, poi alla fine la società com’è giusto che sia fa le proprie valutazioni e scelte come succede tutti gli anni”.