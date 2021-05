Juventus, Pirlo: "Nessuna rassegnazione, siamo a un punto dal Napoli quarto!"

Che partita servirà contro il Sassuolo? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, gara valida per la 36esima giornata di Serie A, ha risposto così: "Una grande partita, non voglio vedere rassegnazione nei ragazzi. Siamo a un punto dalla Champions, sono nel calcio da tanti anni e ne ho viste di tutti i colori. Rassegnazione non deve esserci ma positività, possiamo ancora andare in Champions e questa deve essere la corsa più importante".