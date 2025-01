Juventus, Thiago Motta elogia il Napoli: "Grande squadra, merita il primato"

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - "Il Napoli è una grande squadra e merita il primo posto, noi siamo indietro: la realtà è che loro stanno davanti, sarà una grande partita e daremo il massimo per vincere": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, in vista del big-match di domani al Maradona. E a chi parla di similitudini tra bianconeri e partenopei, con entrambe le squadre che hanno cambiato allenatore l'estate scorsa: "Secondo me le situazioni non sono simili, sono diverse sotto tanti aspetti - replica l'italo-brasiliano - io posso dire che sono soddisfatto per tante cose e meno per i troppi pareggi: abbiamo una squadra giovane e di talento, abbiamo avuto qualche imprevisto con gli infortuni ma con il coraggio di superare le difficoltà".

(ANSA).