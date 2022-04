Kakà tifa Milan: "Spero vinca lo scudetto. Che peccato Italia fuori dal Mondiale"

TuttoNapoli.net

Il campione brasiliano Kaká, intervistato da Rai Sport poco prima del sorteggio di Qatar 2022, ha parlato così dell'assenza dell'Italia: "Mi dispiace tanto sia per l'Italia sia per il Mondiale, perché una Coppa del Mondo senza azzurri è un vero peccato. Questa non partecipazione accende un allarme per il calcio italiano. Da fuori non vedo tutti questi problemi, ma c'è sempre qualcosa da migliorare".

Kaká ha poi aggiunto una battuta sul suo Milan: "Mando un grande in bocca al lupo al Milan e a Maldini, spero che i rossoneri chiudano il campionato al primo posto".