Kaladze esalta Kvara: "E' unico nel suo ruolo, da solo tiene in allarme la difesa"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex difensore di Milan e Genoa Kakhaber Kaladze ha parlato dell'Europeo della sua Nazionale soffermandosi poi anche sull'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia: "Prima dell’inizio ho sempre detto che, viste le avversarie, potevamo pensare al passaggio del turno. Con la Turchia nonostante la sconfitta ho visto una squadra positiva, che se l’è giocata alla pari e che ha avuto sfortuna nel finale quando poteva pareggiare. Con la Repubblica Ceca nel finale abbiamo sprecato un’occasione per vincere. In entrambe le sfide la squadra mi è parsa sempre concentrata, ordinata, mai veramente in affanno. Per tutto questo pensavo che potessimo fare l’impresa col Portogallo, e così è stato.

Kvara è Kvara, giocatore unico nel suo ruolo per caratteristiche e qualità. Profilo internazionale di altissimo livello, è l’elemento che ci dà la possibilità di mettere in difficoltà gli avversari perché è un giocatore che da solo riesce a tenere le linee di difesa avversarie in allarme dando poi la possibilità a Mikautadze di finalizzare".