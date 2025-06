Karnezis: "Non dimenticherò mai la Coppa Italia vinta col Napoli. Su Gattuso..."

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra”, è intervenuto Orestis Karnezis, ex portiere del Napoli: “Sette anni fa vincevo la coppa Italia col Napoli. È una cosa che non si può dimenticare, era un periodo difficile, ma eravamo davvero felici per aver vinto quella coppa. L’arrivo di Gattuso fu improntate perché ci diede spinta e stimoli.

Lui è molto preparato, non mi stupisco che sia stato chiamato dalla Nazionale Italiana. Lui è molto bravo a gestire le situazioni complicate e credo che l’Italia abbia fatto la scelta giusta. Mi manca Napoli, ognuno che viene lì non può dimenticare ciò che ha vissuto. Porto questa esperienza nel cuore e sono molto felice dei 2 scudetti vinti”.