Kean esagera: "Io tra i migliori? Ho tempo, guardate Mané e Salah"

Intervista esclusiva del Corriere dello Sport a Moise Kean, centravanti della Juventus

Intervista esclusiva del Corriere dello Sport a Moise Kean, centravanti della Juventus. Uno dei maggiori e più discussi investimenti economici del club bianconero si racconta: "Quattro anni fa Paratici disse che in poco tempo sarei diventato uno dei più forti attaccanti? Sono ancora in tempo, non sono uno che guarda troppo avanti. Gente come Salah e Mané ha impiegato un po' di anni prima di esplodere. Mané ha trentun anni, Salah è diventato Salah a venticinque. Ho avuto la fortuna di giocare con grandi campioni qui a Torino, a Parigi, Liverpool e i campioni aiutano a crescere. Cristiano ad esempio".