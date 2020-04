Kean, l'ex compagno di squadra: "Potenziale enorme, ma va disciplinato fuori dal campo"

Fernando Coppola, ex portiere e ora preparatore degli estremi difensori per il Bologna, all'Hellas Verona ha giocato anche con Moise Kean, attaccante dell'Everton accostato al Napoli, e ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Nella mia parentesi a Verona sono stato abbastanza vicino a Moise. Io ero il mio vecchio, lui il più giovane. Si era creato un buon feeling. E' un atleta di altissimo profilo sicuramente. Ai tempi era appena uscito da un settore giovanile, si approcciava al vero calcio, di conseguenza andava disciplinato, aiutato, sostenuto. Il suo entourage, almeno in quella fase in cui ero presente, ha fatto un buon lavoro di introduzione al calcio professionistico. Ha un potenziale enorme, ma va molto disciplinato fuori dal campo. Questo rientra però nei parametri dell'età, è giusto che viva i suoi 20 anni. Fare il calciatore a certi livelli implica darsi un codice di comportamento diverso però dai suoi pari età".