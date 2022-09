Kim calciatore del mese, AD Serie A: "Lui dopo Kvara, che lavoro del Napoli sul mercato!"

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha commentato così l'assegnazione del premio di calciatore del mese di settembre a Kim

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha commentato così l'assegnazione del premio di calciatore del mese di settembre a Kim Min-jae: “Il secondo premio consecutivo di miglior calciatore del mese assegnato ad un nuovo acquisto del Napoli dimostra quanto bene il club azzurro abbia lavorato sul mercato estivo. Min-Jae Kim nel mese di settembre si è dimostrato un vero baluardo, in grado di guidare la difesa e di contrastare efficacemente due grandi bomber della Serie A TIM come Ciro Immobile e Olivier Giroud. Il sudcoreano è il secondo difensore a meritare l’EA SPORTS Player Of The Month, dopo Koulibaly, di cui ha raccolto l’eredità al Napoli”.