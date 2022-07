Kim-Napoli, il retroscena di Giraldi: "L'ho trattato al Watford quando era in Corea, costava 5mln”

Nel corso della lunga intervista esclusiva con TMW, l'ex chief scout e ds del Watford, Filippo Giraldi, ha parlato anche di Kim Min-Jae neo acquisto del Napoli

Nel corso della lunga intervista esclusiva con TMW, l'ex chief scout e ds del Watford, Filippo Giraldi, ha parlato anche di Kim Min-Jae neo acquisto del Napoli: "Kim l'ho trattato quando era in Sud Corea al Jeobunk Hyundai costava sui 5 milioni. La sua storia è affascinante : mi contattò personalmente con un traduttore vocale in inglese. Era cattivo, determinato, con personalità: mi piacque molto, però il club sudcoreano voleva rispettare l'accordo coi cinesi del Beijing Gouan che ai tempi erano dominanti sul mercato asiatico. Ho continuato a seguirlo, anche quando è andato al Beijing lo abbiamo trattato ma stavolta il prezzo era cresciuto. sono certo che se si ambienterà in Italia farà benissimo. Il Napoli farà un grande affare e con Spalletti in panchina farà una grande stagione".