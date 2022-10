Kim: "Se giocheremo così sono certo che a fine anno conquisteremo lo scudetto"

Nella sua intervista a La Repubblica, il difensore del Napoli, Kim Min-Jae, ha parlato anche dell'obiettivo scudetto degli azzurri

Nella sua intervista a La Repubblica, il difensore del Napoli, Kim Min-Jae, ha parlato anche dell'obiettivo scudetto degli azzurri: "Non potevo immaginare che sarebbero arrivati subito questi risultati, anche se faccio parte di un grande team e stiamo dando tutti il massimo per il bene della nostra squadra. Ci alleniamo moltissimo e vogliamo vincere sempre, pur sapendo che nel calcio ci sono tante variabili e avversari forti. Ma il nostro obiettivo è riscrivere la storia del Napoli e i 12 successi di fila ci dicono che siamo sulla strada giusta. So che la città aspetta il titolo da più di trent’anni e sono certo che alla fine del campionato conquisteremo lo scudetto, se saremo in grado di giocare sempre così. In Champions invece bisogna vivere alla giornata, con l’obiettivo minimo di perdere più tardi possibile, se proprio sarà inevitabile alzare bandiera bianca".