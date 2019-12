KK, De Maggio: "Esonero Ancelotti sconfitta di tutti, si è persa una grande occasione"

"Quando viene esonerato un allenatore è una sconfitta per tutti, dal presidente all'area tecnica. Ancelotti porta il Napoli agli ottavi di Champions, la competizione che conosce benissimo, ha vinto tre volte, forse si è persa una grande occasione, ma non lo sapremo mai. E' stato un privilegio avere a Napoli uno come Ancelotti, sono ancora amareggiato, ma diamo il benvenuto a Gattuso. Speriamo sia una scelta che porti risultati", così il direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha aperto la puntata di Radio Gol nella giornata del cambio in panchina.