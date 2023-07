Koopmeiners, il retroscena dell'entourage: "Giuntoli lo aveva in pugno"

Vincenzo Morabito, membro dell'entourage di Koopmeiners, ha parlato a Tv Play del futuro del centrocampista olandese

Vincenzo Morabito, membro dell'entourage di Koopmeiners, ha parlato a Tv Play del futuro del centrocampista olandese: “La Wasserman lavora per compartimenti stagni, quella inglese e quella olandese, per esempio, parlano poco tra di loro. Koopmeiners è un giocatore che resterà all’Atalanta, malgrado, secondo me, sia tra i giocatori che Giuntoli sogna, lo aveva in mano prima che andasse all’Atalanta, poi non ha avuto le risorse per chiudere.

Jansen però mi ha assicurato che resta lì e hanno chiuso un’operazione di rinnovo di contratto. Kilman costa tanto, difficilmente De Laurentiis spenderà più di 20 milioni per un difensore centrale e costa più del doppio”