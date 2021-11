Koulibaly: "Bel progetto sulla prevenzione, gran gesto di ADL e della società"

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è intervenuto a margine della “Race of the cure” dedicata alla prevenzione, insieme ad Aurelio De Laurentiis: "È una bella cosa questa della prevenzione. Già da un mese la società ci parla di questo progetto, dando la possibilità alle nostre mogli di parteciparvi. Si può parlare da vicino e capire il problema. È un gran gesto della società e del presidente per capire le cose", le sue parole riportate da Radio Kiss Kiss Napoli.