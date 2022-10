Koulibaly: "E' normale che mi manchi Napoli, ma il Chelsea è stata una mia scelta"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa nel giorno di vigilia Champions, il difensore del Chelsea Kalidou Koulibaly ha parlato di Napoli: "Mi manca, è normale, ma è stata una mia scelta. Volevo venire a Londra, tutti sanno che passare dall'Italia all'Inghilterra non è facile ma lo sapevo. Sono pronto per questa sfida e sono contento di essere qui. Conosco bene gli avversari e farò tutto quello che posso per aiutare il club".