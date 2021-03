Koulibaly, l'ex agente: "Juve? Solo il Napoli in Italia, l'ha sempre detto!"

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, si è soffermato sul difensore del Napoli, tra passato e presente, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "I rumors su Koulibaly ci sono da quand'è arrivato al Napoli. Dopo il primo anno già si parlava di un'uscita perché forse non aveva risposto alle aspettative, poi dopo ha avuto delle richieste perché faceva bene e oggi lo stesso. Secondo me è difficile però che vada al Bayern Monaco, una squadra che ha già tanti calciatori importanti e giovani in difesa e ha comprato Upamecano. A portarlo a Napoli è stato Micheli. Benitez poi ha dato l'ok e l'ha fatto crescere. Il primo sponsor è stato Rafa. Juventus? Sì, non ha mai pensato di indossare un'altra maglia in Italia, l'ha sempre detto. Via solo per l'estero".