Koulibaly non torna prima di venerdì? Del Genio: "Inaccettabile! Mi sbilancio e smentisco"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del rientro di Kalidou Koulibaly nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Sarebbe inaccettabile se Koulibaly tornasse venerdì in Italia e non subito. I festeggiamenti si fanno a fine campionato, mi aspetto di vedere Koulibaly a Napoli entro martedì-mercoledì. Mi sorprenderebbe se il Napoli e gli altri club che pagano questi calciatori senegalesi accettassero di riavere così tanti i propri tesserati. Mi sbilancio: Koulibaly non tornerà venerdì a Napoli, ci sono Inter e Barcellona alle porte. Conoscendo Koulibaly, si sottrarrà a qualche festeggiamento in più".