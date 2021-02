Koulibaly positivo, Del Genio preoccupato: "Emergenza in attacco e difesa! Il club ha una colpa"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, durante la sua trasmissione per la radio ufficiale si è espresso così in merito alla positività al Covid-19 di Kalidou Koulibaly: "Koulibaly e Ghoulam sono sempre insieme. Sono molto preoccupato, ora oltre in attacco non hai rotazioni neanche in difesa e Manolas ogni tanto devi preservarlo. Arriva tutto proprio nel momento cruciale della stagione ed ora è durissima e sì che possiamo prendercela pure con la sfortuna. La rosa era già ridotta ai minimi termini, la critica è anche alla società che doveva chiamare Gattuso e capire se puntava su Rahmani, Lobotka e Ghoulam perché dopo 5 minuti giocati non hanno ritmo e nascono le emergenze”.