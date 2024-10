Krol: "Che colpo McTominay, ma sono sorpreso dal Man Utd"

vedi letture

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ruud Krol, allenatore ed ex calciatore di Napoli ed Ajax:

Su McTominay?

“É un buon acquisto. Sono stato sorpreso dal Manchester United che lo han lasciato andare perché ha tanti problemi a centrocampo. Lui con Lukaku farà tanti gol. Nasce come mediano ma poi ha un grande motore, può correre tutto il tempo come vuole lui. Quindi riesce ad inserirsi anche davanti”.

Il Napoli non giocherà le coppe, può essere decisivo?

“Io penso sia un vantaggio non avere le Coppe Europee”.

Su Neres?

“Neres può prendere il posto da titolare. Ha tantissime qualità, può fare gol, assist, crea sempre qualcosa di pericoloso. Ci vuole un po’ di tempo per adattarsi, il campionato italiano è diverso dagli altri”.

Ha sbagliato ad andare in Portogallo interrompendo il suo percorso di crescita?

“No, non ha sbagliato ad andare in Portogallo. Ci vuole un po’ tempo per adattarsi, qui c’è un’altra cultura del calcio, un altro ambiente, un’altra lingua. Ci vuole tempo”.