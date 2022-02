Krol: "Il Napoli ha molta più esperienza del Barcellona attuale, si può vincere"

Ruud Krol, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: “Mi piacerebbe giocare con Koulibaly. Quella di stasera sarà una grande partita, storica. Penso che chiunque vorrebbe giocare una partita così.

Penso che il Napoli sia una squadra con molta più esperienza di questo Barcellona. Vero è che la squadra spagnola ha comprato diversi giocatori all’ultimo momento in questo mercato invernale. Per me il Napoli è favorito essendo una squadra che gioca insieme da più tempo.

Il Napoli deve attaccare, il punto debole del Barcellona è la difesa. In questo momento questa può essere la chiave. Gli azzurri possono vincere anche lo scudetto, giocano il miglior calcio in Italia in questo momento. Sono stati sfortunati tra infortuni e assenze varie e nonostante tutto sono rimasti li".