Krol: "Lang in Olanda aveva più libertà in campo, ma deve provarci e osare"

Ruud Krol, ex leggenda di Napoli e Ajax, ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com. “Il Napoli non ha perso contro il PSV, ma contro se stesso”, dice.

"Lang viene dal calcio olandese, dove si gioca con più libertà. In Italia è diverso: spazi più stretti, diverso per il ritmo ed e anche più fisico. E senza fiducia un attaccante perde la sua essenza. Deve osare, fare le sue giocate, non limitarsi a passare di lato o indietro. Nel calcio servono lavoro, lavoro e ancora lavoro. Parlare con chi ha esperienza, ascoltare, imparare. All’Ajax non contavano i nomi, contava solo ciò che serviva per vincere. Parlare è facile, ma nel calcio contano i fatti: bisogna dimostrarlo in campo”.

"È un momento negativo, tra Torino e PSV, ma serve unità. Bisogna dirsi la verità, trovare la forza di guardarsi negli occhi e ripartire. La difesa non sono solo quattro uomini: sono undici. Tutti devono muoversi insieme, comunicare, non lasciare spazi. L’organizzazione è la base di tutto”.