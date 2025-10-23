Del Genio: "Troppi 9 nuovi? Si pensi ai singoli problemi! La storia è piena di squadre con più acquisti..."

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' si è espresso così: "Il Napoli adesso deve avere coraggio, deve giocare con coraggio. Anche perché l'altra strada, per uscire da questo momento di difficoltà, sarebbe quella di rintanarsi in difesa. Ma può una squadra ambiziosa come il Napoli giocare senza coraggio e tutto in difesa? Credo che bisogni andare avanti con coraggio. Hojlund? E' il nuovo acquisto che si è inserito meglio di tutti ed è importantissimo il suo recupero.

Troppi 9 acquisti? Ci vuole un minuto per fare una ricerca in tanti anni di storia del calcio e capire che in tante altre squadre si sono aggiunti anche dieci nuovi acquisti. Mi sembra una ricerca inutile. Mi pare che possa essere più facile cercare di capire le tante piccole cose che non stanno andando. Nel senso che io andrei a risolvere le tante piccole cose che non stanno andando per il verso giusto piuttosto che pensare ai nove nuovi acquisti che devono inserirsi".

