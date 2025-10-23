Colonnese: "Troppe 4 sconfitte, qualcosa non va! Difesa? Questa la coppia per l'Inter"

vedi letture

Ciccio Colonnese, ex calciatore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Il Napoli deve tornare a fare il Napoli. L’anno scorso è stato un trionfo meritato, e i ragazzi di Conte devono tornare ad avere quella energia. Quattro sconfitte sono troppe, c’è qualcosa che non va per il verso giusto.

Per la coppia di centrali di difesa nel 99% dei casi l’allenatore sceglie di schierare un destro e un mancino, credo che contro l’Inter giocheranno Beukema e Buongiorno”.