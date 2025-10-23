Del Genio: "Se non è successo qualcosa che ci è sfuggito, con l'Inter toccherà a Meret"

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Meglio che ci rifacciamo sempre alle parole di Antonio Conte sulla questione alternanza dei portiere. La cosa pi+ chiara che disse Conte è che Meret e Milinkovic-Savic si alterneranno, a meno che uno dei due non prenda il sopravvento sull'altro. Ma qui il sopravvento non 'lha preso ancora nessuno. Per me siamo alla situazione di partenza, per cui è corretto che si alternino, visto che nessuno dei due ha fatto qualcosa di eclatante per farsi preferire all'altro. Per me resta corretta l'idea di alternarli, allora dovrebbe toccare a Meret, a meno che non sia successo qualcosa che a noi è sfuggita.

Chi al posto di Rrahmani con l'Inter? Contro il PSV sono andati male tutti i centrali: Beukema, Buongiorno e pure Juan Jesus quando è entrato. Credo che giocheranno ancora Beukema e Buongiorno, con due centrali mancini è complicato".